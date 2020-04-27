«Барселона» не может найти деньги на покупку Лаутаро Мартинеса

Руководство каталонской «Барселоны» столкнулось с проблемами, пытаясь найти деньги на приобретение форварда миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса. Чёрное-синие хотят получить за аргентинца не менее € 111 млн, сообщает Sky Sport Italia.
Мартинес является главной целью «Барселоны» на ближайшее трансферное окно. «Интер» не хочет расставаться с футболистом, поэтому единственный способ его купить — активировать сумму отступных и выплатить деньги одним траншем.
Из-за пандемии коронавируса каталонский клуб столкнулся с серьёзными финансовыми трудностями. Сине-гранатовые на этот момент не готовы заплатить миланскому клубу € 111 млн и хотят снизить сумму, включив в сделку своих игроков.
Контракт Лаутаро с «Интером» рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне 22-летний нападающий записал в свой актив 16 голов и 4 результативные передачи в 31 матче во всех турнирах на клубном уровне.
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