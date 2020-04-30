«Я её машину не трогал». Кокорин высказался об иске телеведущей Ушаковой

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин прокомментировал иск, поданный телеведущей Ольгой Ушаковой к нему и полузащитнику «Ростова» Павлу Мамаеву.
«Я её машину не трогал, и мне нет нужды беспокоиться из-за этого», — цитирует Кокорина «Ридус».
Ранее Ушакова объяснила решение подать иск к Кокорину и Мамаеву. По её словам, был нанесён ущерб автомобилю и должна быть компенсация этого ущерба.
8 октября 2018 года в ходе инцидентов в Москве с участием Мамаева, Кокорина, его брата Кирилла и друга Александра Протасовицкого пострадал Виталий Соловчук, водитель Ушаковой. Помимо мужчины ущерб был нанесён и автомобилю марки «Мерседес». Молодые люди позднее были арестованы. В ходе долгих разбирательств в суде их приговорили к тюремным срокам, а осенью прошлого года спортсмены вышли на свободу.
- 30 апреля 2020
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