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Bild: Вернер не перейдёт в «Баварию». Он хочет в «Ливерпуль» из-за Клоппа

Bild: Вернер не перейдёт в «Баварию». Он хочет в «Ливерпуль» из-за Клоппа
Футбол / Англия 0

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер не перейдёт в «Баварию» в летнее трансферное окно, утверждает журналист Bild Кристиан Фальк в своём «твиттере».

По словам журналиста, 24-летний футболист также исключает вариант продолжения карьеры в другом немецком клубе. Тимо хочет продолжить карьеру в «Ливерпуле», и одним из основных факторов его желания является главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

Вернер является воспитанником «Штутгарта», за который выступал с 2013 по 2016 год, после чего перешёл в «РБ Лейпциг». В нынешнем сезоне форвард принял участие в 25 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 21 гол (3 — с пенальти) и 7 результативных передач. В сборную Германии Тимо вызывается с 2017 года.

Вернер готов перейти в «Ливерпуль», если клуб заплатит £ 52 млн
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