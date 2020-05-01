Bild: Вернер не перейдёт в «Баварию». Он хочет в «Ливерпуль» из-за Клоппа
Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер не перейдёт в «Баварию» в летнее трансферное окно, утверждает журналист Bild Кристиан Фальк в своём «твиттере».
По словам журналиста, 24-летний футболист также исключает вариант продолжения карьеры в другом немецком клубе. Тимо хочет продолжить карьеру в «Ливерпуле», и одним из основных факторов его желания является главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.
Вернер является воспитанником «Штутгарта», за который выступал с 2013 по 2016 год, после чего перешёл в «РБ Лейпциг». В нынешнем сезоне форвард принял участие в 25 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 21 гол (3 — с пенальти) и 7 результативных передач. В сборную Германии Тимо вызывается с 2017 года.
Вернер готов перейти в «Ливерпуль», если клуб заплатит £ 52 млн
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