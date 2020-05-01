Кепа Аррисабалага: хочу выиграть всё с «Челси» и национальной командой Испании

Голкипер лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага оценил шансы своей команды стать чемпионом английской Премьер-лиги в ближайшие годы.
«Челси» является самым титулованным английским клубом за последние 10 лет. У нас должны быть такие же амбиции. В первый мой сезон мы выиграли Лигу Европы. У нас молодая команда.
Да, случилась эта история с запретом на трансферы, но нужно продолжать сражаться за трофеи. Я хочу выиграть всё с «Челси» и национальной командой Испании», — приводит слова Кепы Marca.
Аррисабалага выступает за «Челси» с 2018 года. В нынешнем сезоне 25-летний голкипер пропустил 43 мяча в 33 матчах во всех турнирах на клубном уровне. В его активе 8 сухих встреч.
Ранее сообщалось, что лондонский клуб передумал продавать Кепу в ближайшее трансферное окно.
- 1 мая 2020
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