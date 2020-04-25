«Челси» передумал продавать Кепу Аррисабалагу

Руководство лондонского «Челси» намерено сохранить голкипера команды Кепу Аррисабалагу, сообщает Daily Mail.

Зимой появилась информация, что главный тренер синих Фрэнк Лэмпард недоволен игрой 25-летнего испанца, поэтому хочет с ним расстаться.

Пересмотреть планы «Челси» заставила ситуация с трансферной стоимостью Кепы, которая сильно упала из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

Лондонский клуб также отказался от идеи приобрести вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннарумму.

Аррисабалага перешёл в «Челси» из «Атлетика» летом 2018 года за € 80 млн. Синие готовы продать испанца за аналогичную сумму, но понимают, что им вряд ли поступит такое предложение.

Контракт Кепы с лондонцами рассчитан до 30 июня 2025 года.