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«Челси» передумал продавать Кепу Аррисабалагу

«Челси» передумал продавать Кепу Аррисабалагу
Футбол / Англия 0

Руководство лондонского «Челси» намерено сохранить голкипера команды Кепу Аррисабалагу, сообщает Daily Mail.

Зимой появилась информация, что главный тренер синих Фрэнк Лэмпард недоволен игрой 25-летнего испанца, поэтому хочет с ним расстаться.

Пересмотреть планы «Челси» заставила ситуация с трансферной стоимостью Кепы, которая сильно упала из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

Лондонский клуб также отказался от идеи приобрести вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннарумму.

Аррисабалага перешёл в «Челси» из «Атлетика» летом 2018 года за € 80 млн. Синие готовы продать испанца за аналогичную сумму, но понимают, что им вряд ли поступит такое предложение.

Контракт Кепы с лондонцами рассчитан до 30 июня 2025 года.

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