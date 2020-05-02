«Одно из самых впечатлительных чувств — страсть». Жена Морозюка выложила откровенное фото

Ирина Морозюк, жена украинского защитника «Ризеспора» Николая Морозюка, опубликовала откровенное фото.
Посмотреть запись можно в «Инстаграме» Ирины Морозюк.
«Много слов написано о любви. Одни говорят, что её не существует и вовсе, другие рассказывают о разновидности любви. А я считаю, что она есть, определённо! И она во всём и везде. Но имеет любовь лишь одну форму! Если говорить о любви к человеку. Родителей мы любим? Любим! Но к этому чувству добавляется ещё и благодарность. Детей мы любим? Любим! Но плюс ещё чувство заботы. Но почему-то кажется, что любовь ко второй половинке не похожа на другие. Ярче намного, больше эмоций как хороших, так и плохих. Да потому что на начальных этапах бурлит одно из самых впечатлительных чувств — это СТРАСТЬ. К сожалению, это невероятное чувство у большинства живёт недолго. Поэтому пары часто говорят, что наша любовь утихла либо обрела другую форму. Но нет, любовь-то осталась и даже стала сильнее. Утихла страсть, а у некоторых и вообще умерла», — написала Морозюк.
В нынешнем сезоне Морозюк провёл 5 встреч в турецкой Суперлиге.
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