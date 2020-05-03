Карл-Хайнц Руммениге: футбол должен избавиться от лишних трат
Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Руммениге поделился мнением о возобновлении Бундеслиги и о том, что должно измениться в футболе в связи с пандемией коронавируса.
«Должно быть какое-то общеевропейское, а не только немецкое решение. В футболе должно появиться больше смысла. Из года в год росли зарплаты игроков, трансферные суммы, вознаграждения агентов. Футбол должен избавиться от личных трат», — приводит слова Руммениге Kicker.
Бундеслига, как и другие мировые спортивные соревнования, приостановлена из-за пандемии коронавируса. В турнире сыграно 25 туров, «Бавария» лидирует в таблице, опережая дортмундскую «Боруссию» на четыре очка. Ранее сообщалось, что чемпионат Германии может возобновиться 15 мая.
Бундеслига может возобновить сезон 15 мая
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