Бундеслига может возобновить сезон 15 мая
Руководство Немецкой футбольной лиги (DFL) планирует возобновить сезон-2019/2020, ранее приостановленный из-за пандемии коронавируса, 15 мая, сообщает Sport Informations Dienst.
6 мая федеральный канцлер Германии Ангела Меркель проведёт встречу с министрами, в ходе которой будет принято решение о проведении спортивных мероприятий на территории страны. Также на совещании будет представлен новый проект резолюции. Ожидается, что обсуждение вопроса возобновления сезона в Бундеслиге будет вынесено отдельным пунктом, так как лига предоставляет большое количество рабочих мест.
Ранее сообщалось, что сезон-2019/2020 в чемпионате Германии может возобновиться 9 мая, а матчи будут проходить без зрителей.
Возобновление Бундеслиги 9 мая под угрозой срыва из-за всплеска новых случаев заражения
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