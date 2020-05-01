Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бундеслига может возобновить сезон 15 мая

Бундеслига может возобновить сезон 15 мая
Футбол / Германия 0

Руководство Немецкой футбольной лиги (DFL) планирует возобновить сезон-2019/2020, ранее приостановленный из-за пандемии коронавируса, 15 мая, сообщает Sport Informations Dienst.

6 мая федеральный канцлер Германии Ангела Меркель проведёт встречу с министрами, в ходе которой будет принято решение о проведении спортивных мероприятий на территории страны. Также на совещании будет представлен новый проект резолюции. Ожидается, что обсуждение вопроса возобновления сезона в Бундеслиге будет вынесено отдельным пунктом, так как лига предоставляет большое количество рабочих мест.

Ранее сообщалось, что сезон-2019/2020 в чемпионате Германии может возобновиться 9 мая, а матчи будут проходить без зрителей.

Возобновление Бундеслиги 9 мая под угрозой срыва из-за всплеска новых случаев заражения
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020