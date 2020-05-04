Кубок Венгрии возобновится 23 мая, чемпионат — 30-го

Федерация футбола Венгрии приняла решение о возобновлении сезона, который из-за угрозы распространения коронавируса был приостановлен, сообщает Nemzeti Sport Online.

По данным источника, полуфинальные матчи Кубка Венгрии пройдут 23 мая. Чемпионат Венгрии возобновится 30 мая. Все матчи будут проводиться при пустых трибунах. При этом первенства низших лиг возобновлены не будут.

Лидером чемпионата Венгрии является «Ференцварош», возглавляемый украинским специалистом Сергеем Ребровым. Клуб из Будапешта занимает первое место в турнирной таблице OTP Банк Лиги, набрав в 23 матчах 53 очка. Второе место занимает «Фехервар», который набрал в 25 матчах 50 очков.

В полуфиналах Кубка Венгрии сыграют МТК — «Гонвед» и «Мезёкёвешд-Жори» — «Фехервар».