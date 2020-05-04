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Кубок Венгрии возобновится 23 мая, чемпионат — 30-го

Кубок Венгрии возобновится 23 мая, чемпионат — 30-го
Футбол / Прочие турниры 0

Федерация футбола Венгрии приняла решение о возобновлении сезона, который из-за угрозы распространения коронавируса был приостановлен, сообщает Nemzeti Sport Online.

По данным источника, полуфинальные матчи Кубка Венгрии пройдут 23 мая. Чемпионат Венгрии возобновится 30 мая. Все матчи будут проводиться при пустых трибунах. При этом первенства низших лиг возобновлены не будут.

Лидером чемпионата Венгрии является «Ференцварош», возглавляемый украинским специалистом Сергеем Ребровым. Клуб из Будапешта занимает первое место в турнирной таблице OTP Банк Лиги, набрав в 23 матчах 53 очка. Второе место занимает «Фехервар», который набрал в 25 матчах 50 очков.

Турнирная таблица чемпионата Венгрии сезона-2019/2020

В полуфиналах Кубка Венгрии сыграют МТК — «Гонвед» и «Мезёкёвешд-Жори» — «Фехервар».

Финал Кубка Испании будет проходить при зрителях
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