Барнс: Мбаппе — фантастический игрок, но будет ли он выполнять требования Клоппа?

Бывший игрок «Ливерпуля» Джон Барнс поделился мнением о бразильском нападающем мерсисайдцев Роберто Фирмино и высказался о возможном переходе французского форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в английский клуб.



«Думаю, Фирмино — самый важный нападающий из-за того, что он даёт команде. Он создаёт моменты с самых трудных ситуациях. Но в какой-то момент „Ливерпулю“ нужно ббудет приобрести форварда, если кто-то из тройки Мане Фирмино и Салаха уйдёт. Этот игрок должен соответствовать требованиям Клоппа. Мбаппе — фантастический футболист, но будет ли он выполнять требования Клоппа? Думаю, 21-летние суперзвёзды не меняются», — приводит слова Барнса Daily Mail.

В сезоне-2019.2020 чемпионата Франции Мбаппе в 20 матчах забил 18 голов и отдал 5 результативных передач.