Дармиан: Рашфорд сможет достичь уровня Мбаппе и получить «Золотой мяч»

Защитник «Пармы» Маттео Дармиан, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», считает, что нападающий «красных дьяволов» Маркус Рашфорд сможет достичь уровня форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе и побороться за «Золотой мяч».

«Если продолжит работать в том же темпе, он может стать обладателем «Золотого мяча», убеждён. Он впечатлил меня больше всех среди игроков «Юнайтед», он очень молод и все ещё может развиваться. Считаю, Маркус может достичь уровня Мбаппе и в предстоящие годы посостязаться за «Золотой мяч», — приводит слова Дармиана The Guardian.

В нынешнем сезоне 22-летний форвард провёл за «Юнайтед» 31 матч во всех турнирах, стал автором 19 забитых мячей и отдал 5 результативных передач.