Танасиевич: Кокорин — очень воспитанный мальчик. Таких мало

Бывший игрок московского «Динамо» Йован Танасиевич высказал мнение о нападающем «Зенита» Александре Кокорине.

«Кокорин — очень воспитанный мальчик. Таких мало. Он всегда уважал старших и своих партнеров — и на тренировках, и на футбольном поле. Может быть, это мешало, а может, и нет. Саша уже доказал, что он один из самых больших талантов в России. Так что его можно только поддержать. Перспективы Кокорина уехать в Европу? Решать только самому Саше, но ему уже 29 лет, и этим летом для него будет последний поезд в Европу. Следующей зимой или через год такого уже точно не случится. Скоро он станет свободным агентом, и это будет для Кокорина дополнительным шансом устроиться в иностранном чемпионате. Но если нет, то я уверен, что он найдет команду в России», — приводит слова Танасиевича «Известия».

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в четырёх матчах российского национального чемпионата (во всех — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей (одного — с пенальти). Зимой Кокорин перешёл на правах аренды из «Зенита» в «Сочи». Контракт игрока с «Зенитом» действует до лета 2020 года.