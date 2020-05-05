Созин: ещё пару недель режима, и мы не увидим старшее поколение. Люди старше 65 обречены

Футбольный эксперт Андрей Созин рассказал о негативных аспектах длительного карантина, введённого в связи с пандемией коронавируса.

«Я поддерживаю теорию о Билле Гейтсе и чипировании. Не думаю, что Никита Михалков и Виктория Боня не правы. В это можно верить или нет, как в плоскую землю.

Через какое-то время на улицу выйдут зомбированные люди, они для общества будут не важны. Чем больше нас пугают, тем страшнее нам выходить из этого кризиса. Люди старше 65 лет, не выходящие на улицу по несколько месяцев, уже обречены. Для них движение — это жизнь. Им необходимы физические нагрузки! Ещё несколько недель режима — и мы не увидим наше старшее поколение.

Я не понимаю, до кого докричаться, чтобы прекратили передавать по всем каналам о смертях, росте заболевших и планетарной катастрофе. Уверен, большенство россиян с пониманием относятся к сложившейся ситуации. Перестаньте давить на них негативом и угрозами», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.