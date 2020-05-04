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Созин: у власти всё просто: не надел маску – штраф, вышел на улицу – расстрелять

Созин: у власти всё просто: не надел маску – штраф, вышел на улицу – расстрелять
Футбол / РПЛ 0

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о мерах российского правительства в борьбе с распространением коронавируса.

«Не ожидал, что этот кризис так затянется. Все думали, что откроют к маю, но нас ещё держат. Ну и что – за месяц уже всё перевернули. Нефть не нужна, можно не работать, просто зарплату получай, и всё. Аэропорты и вокзалы не нужны. А кто не справился – сам виноват. Без нефти можно жить, оказывается. Бензин никто не берёт.

Не надел маску –штраф, вышел из дома – расстрелять, в метро зашёл – расстрелять. Всё так просто у власти. Вот так нам показывают, что можно жить и в таком мире. Утром встаёшь – из всех утюгов тебе говорят про вирус, смерти, говорят про ужесточение мер… Бабкина и Лещенко вот заболели, выздоровели уже. У супруги осенью вот было воспаление лёгких, и что? По радио об этом говорили, что ли? Но про вирус нам правду не расскажут. Мир поменяют, но правду об этом мы не узнаем», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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