Ролик с эффектным ударом Евгения Савина в окно набрал более полумиллиона просмотров за час

В Сети набирает популярность ролик бывшего футболиста ряда российских клубов, а ныне видеоблогера Евгения Савина.
На видео экс-нападающий пытается исполнить сложный трюк – пробить в падении боковыми «ножницами» и попасть в открытое окно на втором этаже дома. Мяч угодил в боковую часть рамы, отскочил от противоположной её части и отлетел от дома.
Савин опубликовал это видео в своём «инстаграме» ещё четыре дня назад, однако сегодня ролик был размещён в популярном аккаунте «433», который регулярно выкладывает вирусные футбольные ролики. Всего за час видео блогера набрало более полумиллиона просмотров. К настоящему моменту их набралось более 800 тыс.
Видео доступно на «Чемпионате».
Материал о том, как трансфер Савина в ЦСКА сорвался из-за подмосковной группировки, можно прочитать на «Чемпионате».
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