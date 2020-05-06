Бывший нападающий сборной Италии Алессандро Матри завершил карьеру

Известный итальянский нападающий Алессандро Матри объявил о завершении карьеры.

«Я могу сказать, что осуществил свою мечту. Когда я начинал, то не думал, что у меня будет такая карьера, что я выиграю три скудетто. Я не могу жаловаться на карьеру, но мой путь подошёл к концу. Я пришёл к этому решению после шести месяцев в «Брешии».



Я потерял некоторые стимулы и плохо чувствовал себя на поле. Мне больше не хотелось играть в футбол, а это не является частью моего характера — оставаться в клубе, где я не могу дать то, что могу. После ухода из клуба я получил немного предложений, и ни одно из них меня не заинтересовало. Я решил не обманывать самого себя. Я буду скучать по своей жизни в качестве футболиста, но только серьёзное предложение может побудить меня вернуться на поле», — приводит слова Матри Fotball Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

35-летний Матри выступал за «Милан», «Прато», «Лумеццане», «Римини», «Кальяри», «Ювентус», «Милан», «Фиорентину», «Дженоа», «Лацио», «Сассуоло» и «Брешию». За сборную Италии сыграл семь матчей и забил один гол.