Бывший нападающий сборной Италии Алессандро Матри завершил карьеру

Известный итальянский нападающий Алессандро Матри объявил о завершении карьеры.
«Я могу сказать, что осуществил свою мечту. Когда я начинал, то не думал, что у меня будет такая карьера, что я выиграю три скудетто. Я не могу жаловаться на карьеру, но мой путь подошёл к концу. Я пришёл к этому решению после шести месяцев в «Брешии».
Я потерял некоторые стимулы и плохо чувствовал себя на поле. Мне больше не хотелось играть в футбол, а это не является частью моего характера — оставаться в клубе, где я не могу дать то, что могу. После ухода из клуба я получил немного предложений, и ни одно из них меня не заинтересовало. Я решил не обманывать самого себя. Я буду скучать по своей жизни в качестве футболиста, но только серьёзное предложение может побудить меня вернуться на поле», — приводит слова Матри Fotball Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
35-летний Матри выступал за «Милан», «Прато», «Лумеццане», «Римини», «Кальяри», «Ювентус», «Милан», «Фиорентину», «Дженоа», «Лацио», «Сассуоло» и «Брешию». За сборную Италии сыграл семь матчей и забил один гол.
- 6 мая 2020
-
20:01
-
19:52
-
19:47
-
19:37
-
19:32
-
19:23
-
19:15
-
18:59
-
18:53
-
18:45
-
18:30
-
18:27
-
18:19
-
18:09
-
17:59
-
17:56
-
17:50
-
17:24
-
17:09
-
17:00
-
16:57
-
16:44
-
16:30
-
16:24
-
16:11
-
15:58
-
15:52
-
15:43
-
15:25
-
14:52
-
14:45
-
14:33
-
14:12
-
13:50
-
13:39