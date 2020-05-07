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РФС отправит поправки в регламент РПЛ, касающиеся организации матчей, в Правительство РФ

РФС отправит поправки в регламент РПЛ, касающиеся организации матчей, в Правительство РФ
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату» из источников в исполкоме РФС, сегодня РФС отправит в Правительство Российской Федерации протокол безопасности и изменения в регламент РПЛ. В РФС уже разработали поправки в регламент, касающиеся организации матчей и тренировочного процесса. Ответ от правительства в РФС планируют получить до заседания исполкома, которое назначено до 15 мая.

При составлении протокола безопасности РФС учитывал опыт стран, где планируются возобновить футбольные соревнования. В частности, были использованы методы немецкой Бундеслиги.

Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги был приостановлен в марте наряду с практически всеми турнирами в мире из-за пандемии коронавируса. После 22 туров первое место в турнирной таблице чемпионата занимает «Зенит», на счету которого 50 очков. В тройку лидеров также входят «Локомотив» и «Краснодар» (оба – 41).

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