РФС отправит поправки в регламент РПЛ, касающиеся организации матчей, в Правительство РФ

Как стало известно «Чемпионату» из источников в исполкоме РФС, сегодня РФС отправит в Правительство Российской Федерации протокол безопасности и изменения в регламент РПЛ. В РФС уже разработали поправки в регламент, касающиеся организации матчей и тренировочного процесса. Ответ от правительства в РФС планируют получить до заседания исполкома, которое назначено до 15 мая.
При составлении протокола безопасности РФС учитывал опыт стран, где планируются возобновить футбольные соревнования. В частности, были использованы методы немецкой Бундеслиги.
Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги был приостановлен в марте наряду с практически всеми турнирами в мире из-за пандемии коронавируса. После 22 туров первое место в турнирной таблице чемпионата занимает «Зенит», на счету которого 50 очков. В тройку лидеров также входят «Локомотив» и «Краснодар» (оба – 41).
- 7 мая 2020
-
17:31
-
17:31
-
17:19
-
17:19
-
17:10
-
17:08
-
16:56
-
16:55
-
16:53
-
16:37
-
16:34
-
16:29
-
16:21
-
16:14
-
16:12
-
16:08
-
16:07
-
15:59
-
15:40
-
15:38
-
15:28
-
15:17
-
15:12
-
15:05
-
14:48
-
14:44
-
14:39
-
14:34
-
14:29
-
14:28
-
14:16
-
14:09
-
14:02
-
13:52
-
13:35