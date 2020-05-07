Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

РФС не рассматривает вариант доигровки РПЛ с присутствием болельщиков на трибунах

РФС не рассматривает вариант доигровки РПЛ с присутствием болельщиков на трибунах
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату» из источников в исполкоме Российского футбольного союза, в организации сейчас не рассматривают вариант с доигровкой чемпионата в одном или нескольких регионах.

Если сезон будет доигран, то команды должны будут провести восемь туров согласно календарю, с матчами дома и на выезде, как это и планировалось до пандемии. При этом вариант с присутствием на трибуне болельщиков не рассматривается.

Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги был приостановлен в марте наряду с практически всеми турнирами в мире из-за пандемии коронавируса. После 22 туров первое место в турнирной таблице чемпионата занимает «Зенит», на счету которого 50 очков. В тройку лидеров также входят «Локомотив» и «Краснодар» (оба – 41).

РФС выступает за возобновление РПЛ, большинство футболистов также хотят доиграть сезон
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020