РФС не рассматривает вариант доигровки РПЛ с присутствием болельщиков на трибунах

Как стало известно «Чемпионату» из источников в исполкоме Российского футбольного союза, в организации сейчас не рассматривают вариант с доигровкой чемпионата в одном или нескольких регионах.



Если сезон будет доигран, то команды должны будут провести восемь туров согласно календарю, с матчами дома и на выезде, как это и планировалось до пандемии. При этом вариант с присутствием на трибуне болельщиков не рассматривается.



Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги был приостановлен в марте наряду с практически всеми турнирами в мире из-за пандемии коронавируса. После 22 туров первое место в турнирной таблице чемпионата занимает «Зенит», на счету которого 50 очков. В тройку лидеров также входят «Локомотив» и «Краснодар» (оба – 41).

РФС выступает за возобновление РПЛ, большинство футболистов также хотят доиграть сезон