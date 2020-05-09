Матч первой лиги Беларуси перенесён из-за подозрения на коронавирус у одного из игроков

Бюро исполкома Ассоциации белорусской федерации футбола приняло решение о переносе матча 4-го тура первой лиги страны «Гомель» — «Арсенал» (Дзержинск) на более поздний срок, сообщается на официальном сайте организации.



Встреча должна была состояться завтра, 10 мая, на стадионе «Центральный» в Гомеле. Решение о переносе было принято из-за того, что у одного из футболистов дзержинского «Арсенала» подозрение на наличие коронавирусной инфекции.



«Ассоциация белорусской федерации футбола продолжает принимать все рекомендованные меры по борьбе с распространением вируса на матчах национальных соревнований. На стадионах установлены дополнительные точки с антисептиком, на входах зрителям измеряюет температуру тела, на трибунах применяется рассадка зрителей в шахматном порядке», — говорится в заявлении организации.

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