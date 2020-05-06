Полиция проверяет экс-футболистку сборной Беларуси, звавшую жителей Сочи поиграть в футбол

Бывшая футболистка сборной Беларуси Анастасия Хаванская приглашала сочинцев принять участие в футбольном матче, сообщают «Кубанские новости».
Жители сочинского посёлка Красная Поляна в чате в мессенджере «Ватсап» увидели объявление, в котором Хаванская звала желающих поиграть в футбол на площадке. Одна из местных жительниц подала заявление в полицию, в котором рассказала о случившемся.
Полиция проводит проверку, сообщил источник в правоохранительных органах. «Жители не поддались на провокацию и не пошли играть в футбол, чтобы не нарушать самоизоляцию», — отметили в администрации Краснополянского поселкового округа.
Хаванская выступала за сборную Беларуси на позиции полузащитника. На странице 30-летней спортсменки в сети «ВКонтакте» указывается, что она работает инструктором по йоге в поселке Красная Поляна.
Режим карантина был введён на территории Краснодарского края с 30 марта и будет действовать до 12 мая. В городах региона закрыты парки, скверы, набережные и детские площадки.
- 6 мая 2020
-
21:26
-
21:21
-
21:03
-
20:51
-
20:48
-
20:47
-
20:31
-
20:21
-
20:01
-
19:52
-
19:47
-
19:37
-
19:32
-
19:23
-
19:15
-
18:59
-
18:53
-
18:45
-
18:30
-
18:27
-
18:19
-
18:09
-
17:59
-
17:56
-
17:50
-
17:24
-
17:09
-
17:00
-
16:57
-
16:44
-
16:30
-
16:24
-
16:11
-
15:58
-
15:52