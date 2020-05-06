Полиция проверяет экс-футболистку сборной Беларуси, звавшую жителей Сочи поиграть в футбол

Бывшая футболистка сборной Беларуси Анастасия Хаванская приглашала сочинцев принять участие в футбольном матче, сообщают «Кубанские новости».

Жители сочинского посёлка Красная Поляна в чате в мессенджере «Ватсап» увидели объявление, в котором Хаванская звала желающих поиграть в футбол на площадке. Одна из местных жительниц подала заявление в полицию, в котором рассказала о случившемся.

Полиция проводит проверку, сообщил источник в правоохранительных органах. «Жители не поддались на провокацию и не пошли играть в футбол, чтобы не нарушать самоизоляцию», — отметили в администрации Краснополянского поселкового округа.

Хаванская выступала за сборную Беларуси на позиции полузащитника. На странице 30-летней спортсменки в сети «ВКонтакте» указывается, что она работает инструктором по йоге в поселке Красная Поляна.

Режим карантина был введён на территории Краснодарского края с 30 марта и будет действовать до 12 мая. В городах региона закрыты парки, скверы, набережные и детские площадки.