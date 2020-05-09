«Подумал, что мог произойти сговор». Хиддинк вспомнил судейство Эвребё в полуфинале ЛЧ

Бывший главный тренер «Челси» Гус Хиддинк заявил, что матч 1/2 финала Лиги чемпионов в сезоне-2008/2009 с «Барселоной» показался ему подозрительным.

«Меня удивила работа судьи в том матче, ведь до этого у него были прекрасные игры. Думаю, это худшее судейство, которое я видел. Единственный раз, когда я подумал, что мог произойти какой-то сговор.



За день до нашего матча «Манчестер Юнайтед» уже обеспечил себе место в финале. Если бы мы выиграли у «Барселоны», то в финале Лиги чемпионов второй год подряд сыграли бы одни и те же команды. Впрочем, у меня нет никаких доказательств каких-либо манипуляций. Но я до сих пор злюсь, когда вспоминаю об этом матче», — приводит The Sun слова Хиддинка, сказанные в интервью Ziggo Sport.

Норвежский арбитр Том Хеннинг Эвребё перед встречей «Челси» и «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов в 2018 году вспомнил о своей работе на скандальном полуфинальном матче турнира между этими командами (1:1) в 2009 году. Рефери допустил несколько судейских ошибок в пользу испанского клуба, который по сумме двух встреч смог выйти в финал ЛЧ. По словам Эвребё, он смирился со своими ошибками.