Радимов: Кокорину, условно, больше подойдёт «Реал», чем «Барселона»

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о нападающем «Сочи» Александре Кокорине.

«Где Кокорину и его семье будет комфортно, туда он и пойдёт. Саше просто должна попасться команда, играющая в быстрый вертикальный футбол. Как вариант — «Аталанта». Или «Лацио». Та же «Барса», условно говоря, ему не очень подходит. Понятно, что Кокорина не позовут в «Барселону», но по стилистике ему было бы там сложно. Игрок уровня Кокорина должен быть наконечником, в «Барсе» же мяч до него доходил бы очень редко, поскольку каталонцы играют позиционную атаку. Кокорину же, согласитесь, необходимо пространство.

Опять же, условно, ему больше подойдёт «Реал», так как он быстрее выходит из обороны и доставляет мяч на чужую половину поля. Словом, команда, играющая более вертикально, Кокорину подойдёт лучше – как, например, «Лестер» с Варди. Идеальный вариант!" — приводит слова Радимова Bobsoccer.