Роналду занял 6-е место в списке самых дорогих талантов 2004 года, Сычёв — 18-й

Портал Transfermarkt опубликовал в «Инстаграме» рейтинг самых дорогих молодых футболистов 2004 года.
Первое место в списке занял форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, чья рыночная стоимость оценивалась в € 37 млн. На втором месте оказался хавбек «Арсенала» Хосе Антонио Рейес (€ 35 млн), на третьем — нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес (€ 25 млн).
Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду занял в рейтинге шестое место, его стоимость в 2004-м оценивалась в € 18 млн. На 18-м месте в списке — нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв. Стоимость 20-летнего форварда в то время составляла € 10 млн. На 17-м месте в рейтинге расположился нападающий «Спартака» Фернандо Кавенаги, который также стоил € 10 млн.
В 2004 году Сычёв в составе сборной России принял участие в чемпионате Европы, до этого нападающий отметился голом и тремя голевыми передачами на ЧМ-2002. Всего за сборную он сыграл в 47 матчах и забил 15 мячей. Россиянин завершил карьеру в декабре 2019 года.
- 10 мая 2020
-
21:33
-
21:25
-
21:19
-
20:56
-
20:55
-
20:40
-
20:32
-
20:15
-
20:09
-
20:02
-
19:51
-
19:35
-
19:27
-
19:19
-
19:15
-
19:06
-
18:51
-
18:48
-
18:41
-
18:19
-
18:14
-
17:51
-
17:51
-
17:39
-
17:29
-
17:17
-
17:14
-
16:52
-
16:31
-
16:22
-
15:58
-
15:56
-
15:39
-
15:33
-
15:03