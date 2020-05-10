Роналду занял 6-е место в списке самых дорогих талантов 2004 года, Сычёв — 18-й

Портал Transfermarkt опубликовал в «Инстаграме» рейтинг самых дорогих молодых футболистов 2004 года.

Первое место в списке занял форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, чья рыночная стоимость оценивалась в € 37 млн. На втором месте оказался хавбек «Арсенала» Хосе Антонио Рейес (€ 35 млн), на третьем — нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес (€ 25 млн).

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду занял в рейтинге шестое место, его стоимость в 2004-м оценивалась в € 18 млн. На 18-м месте в списке — нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв. Стоимость 20-летнего форварда в то время составляла € 10 млн. На 17-м месте в рейтинге расположился нападающий «Спартака» Фернандо Кавенаги, который также стоил € 10 млн.

В 2004 году Сычёв в составе сборной России принял участие в чемпионате Европы, до этого нападающий отметился голом и тремя голевыми передачами на ЧМ-2002. Всего за сборную он сыграл в 47 матчах и забил 15 мячей. Россиянин завершил карьеру в декабре 2019 года.