19-летний футболист «Аталанты» скончался после аневризмы мозга
«Аталанта» на своём официальном сайте сообщила об уходе из жизни полузащитника Андреа Ринальди.
На днях футболист, которому было 19 лет, перенёс аневризму мозга и был доставлен в больницу, где его поместили в реанимационное отделение.
«Как на поле ты был последним, кто сдавался, так и в этот раз ты боролся до последнего, чтобы не уйти из жизни слишком рано. Но твоя улыбка навсегда останется жить в сердцах тех, кому посчастливилось встретиться с тобой. Прощай, Андреа», — говорится в сообщении клуба.
Ринальди являлся воспитанником «Аталанты» и в последние годы выступал за команды клуба из Бергамо различных возрастных категорий. В нынешнем сезоне Андреа выступал в составе клуба Серии D «Леньяно» на правах аренды.
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