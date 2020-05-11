19-летний футболист «Аталанты» скончался после аневризмы мозга

«Аталанта» на своём официальном сайте сообщила об уходе из жизни полузащитника Андреа Ринальди.



На днях футболист, которому было 19 лет, перенёс аневризму мозга и был доставлен в больницу, где его поместили в реанимационное отделение.



«Как на поле ты был последним, кто сдавался, так и в этот раз ты боролся до последнего, чтобы не уйти из жизни слишком рано. Но твоя улыбка навсегда останется жить в сердцах тех, кому посчастливилось встретиться с тобой. Прощай, Андреа», — говорится в сообщении клуба.



Ринальди являлся воспитанником «Аталанты» и в последние годы выступал за команды клуба из Бергамо различных возрастных категорий. В нынешнем сезоне Андреа выступал в составе клуба Серии D «Леньяно» на правах аренды.