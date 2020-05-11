Российский полузащитник Денис Черышев вернулся к тренировкам с «Валенсией», сообщает пресс-служба сборной России.



Футболисты «Валенсии» приступили к индивидуальным занятиям на базе испанского клуба после прохождения медицинских тестов и карантина, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.

Фото можно посмотреть на странице сборной России в «Твиттере».



Из-за пандемии коронавируса были приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат Испании. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире зафиксировано более 4,2 млн случаев заражения коронавирусом. От него скончалось более 284 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,5 млн человек.