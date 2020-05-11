Черышев вернулся к тренировкам с «Валенсией»
Российский полузащитник Денис Черышев вернулся к тренировкам с «Валенсией», сообщает пресс-служба сборной России.
Футболисты «Валенсии» приступили к индивидуальным занятиям на базе испанского клуба после прохождения медицинских тестов и карантина, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.
Фото можно посмотреть на странице сборной России в «Твиттере».
Из-за пандемии коронавируса были приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат Испании. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире зафиксировано более 4,2 млн случаев заражения коронавирусом. От него скончалось более 284 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,5 млн человек.
«Валенсия» готова рассмотреть предложения по Денису Черышеву
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