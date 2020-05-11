Результаты всех футбольных матчей 11 мая

11 мая состоялись очередные матчи в мужском и женском чемпионатах Беларуси, а также товарищеские матчи с участием вьетнамских, армянских, чешских и израильских клубов.
Беларусь. Первая лига. 4-й тур
«Локомотив» Гомель — «Крумкачы» — 4:0
Беларусь. Высшая женская лига. 2-й тур
«Днепр» Могилёв — «Динамо» Минск — 0:7
Товарищеские матчи
«Кханьхоа» (Вьетнам) — «Бенче» (Вьетнам)— 1:1
«Алашкерт» (Армения) — «Вест Армения» (Армения) — 8:1
«Богемианс 1905» (Чехия) — «Хрудим» (Чехия) — 2:1
«Ван» (Армения) — «Масис» (Армения) — 1:1
«Урату» (Армения) — «Локомотив» Ереван (Армения) — 1:2
«Ашдод» (Израиль) — «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль) — 3:2
Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, из-за угрозы распространения коронавируса приостановлены. Не проводятся и матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Чемпионат Европы, Олимпийские игры и Кубок Америки, которые были запланированы на предстоящее лето, перенесены на 2021 год. Чемпионаты Нидерландов и Франции завершены досрочно.
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