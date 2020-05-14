Чернышов: в следующем сезоне «Локомотив» не будет бороться за чемпионство

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов прокомментировал уход главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина.

«Тренер — наёмный работник. Только работодатели решают, продлевать контракт с тренером или нет. С Юрием Павловичем ситуация другая, он — легенда клуба. Только он приводил команду к чемпионству, он привозил великие клубы в Черкизово. Для меня Сёмин — как Фергюсон для «Манчестер Юнайтед». И, наверное, всё должно было быть по-другому. Здесь, наверное, нет спортивных причин.



В российском футболе очень много странных решений, и одно из них — не дать Сёмину завершить сезон. Команда на втором месте и ещё борется за чемпионство. Руководители думают, что всё будет хорошо, но ведь может получиться и наоборот. Команда все игры проиграет, и кто будет отвечать?!



Причина в том, что Сёмин — властный и жёсткий специалист, а с такими сложно работать. Лучше взять покладистого и удобного. Николич? Только время покажет, на что способен новый тренер. Но странно: «Локомотив» хочет хорошо играть в еврокубках, а берёт тренера, у которого нет положительного опыта игр в еврокубках.



Место, которое они займут в следующем сезоне, — не знаю, но знаю, что команда не будет бороться за чемпионство. Тренеру придётся очень сложно. Работать после такой глыбы, как Сёмин, будет невероятно тяжело. Сколько Николич продержится — зависит от результатов», — цитирует Чернышова Sport24.