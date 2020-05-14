«Локомотив» объявил об уходе Юрия Сёмина

Московский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил об уходе Юрия Сёмина с поста главного тренера команды.
«Совет директоров и менеджмент клуба выражают огромную благодарность и признательность Юрию Павловичу Сёмину, у которого 31 мая 2020 года истекает срок действия контракта, за его многолетнюю работу в ФК «Локомотив». С его именем связаны самые яркие победы в истории клуба. Юрий Сёмин навсегда останется в сердцах всех болельщиков «Локомотива». Желаем Юрию Палычу сил, здоровья и благополучия!» — говорится в сообщении.
Сёмин тренирует «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды – с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 и с 2009 по 2010-й. В ходе своей карьеры наставника специалист также работал в «Кубани», «Памире», московском и киевском «Динамо», «Габале», «Мордовии», «Анжи» и сборной России.
- 14 мая 2020
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