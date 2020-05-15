«Ливерпуль» утратил интерес к полузащитнику «Вердера» Рашице

Полузащитник «Вердера» Милот Рашица, видимо, не перейдёт в «Ливерпуль» в летнее трансферное окно.



Как сообщает Sky Sports, мерсисайдцы потеряли интерес к 23-летнему футболисту. При этом из английских клубов на Милота продолжают претендовать «Вулверхэмптон», «Вест Хэм Юнайтед», «Астон Вилла» и «Брайтон энд Хоув Альбион».



Ранее сообщалось, что заполучить албанско-косоварского хавбека хотят дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг».



Рашица защищает цвета «Вердера» с 2018 года, а ранее выступал за «Витесс» и родной клуб из Косово. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 20 матчах в немецкой Бундеслиге, в которых записал на свой счёт 7 голов (2 – с пенальти) и 4 результативные передачи, а также получил 2 жёлтые карточки.

«Ливерпуль» включился в борьбу за очередного футболиста «Ред Булл Зальцбург»