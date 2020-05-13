«Ливерпуль» включился в борьбу за очередного футболиста «Ред Булл Зальцбург»

«Ливерпуль» может в летнее трансферное окно усилиться очередным футболистом «Ред Булл Зальцбург».
Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Tuttosport, на этот раз внимание мерсисайдцев привлёк полузащитник Доминик Собослаи. Стоимость 19-летнего венгра оценивается в £ 26 млн (примерно € 29,5 млн).
При этом «Ливерпулю» предстоит побороться за Собослаи с другими европейскими клубами. По информации источника, помимо красных в услугах хавбека заинтересованы лондонский «Арсенал», дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг».
Собослаи выступает за главную команду «Ред Булл Зальцбург» с 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 17 матчах австрийской Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 2 гола (оба – с пенальти) и получил 2 жёлтые карточки.
Напомним, в зимнее трансферное окно «Ливерпуль» приобрёл у «Ред Булл Зальцбург» нападающего Такуми Минамино. В составе красных также выступают полузащитник Наби Кейта и форвард Садио Мане, в ходе своих карьер игравшие за австрийский клуб.
- 13 мая 2020
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