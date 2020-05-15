Бабаев — о возобновлении сезона: ЦСКА полностью поддерживает решение РФС

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал возобновление сезона Российской Премьер-Лиги.

«ЦСКА полностью поддерживает решение РФС. Пока у нас нет понимания, когда возобновится тренировочный процесс», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сегодня, 15 мая, стало известно, что сезон чемпионата России будет возобновлён 21 июня. Матчи пройдут при пустых трибунах. По итогам сезона 15-я и 16-я команды РПЛ вылетят в ФНЛ, а повышение в классе получат «Ротор» и «Химки».

Из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен после 22 туров. Первое место в турнирной таблице чемпионата занимает «Зенит», на счету которого 50 очков. В тройку лидеров также входят «Локомотив» и «Краснодар» (оба – 41). Помимо них в зоне еврокубков находятся «Ростов» (38) и ЦСКА (36).