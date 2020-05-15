Роман Павлюченко: «Зенит» вряд ли упустит чемпионство. А «Спартак» может подняться
Бывший нападающий московского «Спартака» Роман Павлюченко сказал, что поддерживает проведение оставшихся матчей нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги без зрителей на трибунах. Экс-футболист также оценил шансы «Зенита» на чемпионство, а красно-белых — на попадание в Лигу Европы.
«Футбол без болельщиков — это лучше, чем просто завершение сезона с определением чемпиона. Пусть доигрывают, чтобы не было лишних разговоров, а была справедливость. «Зенит» вряд ли упустит чемпионство. А «Спартак» может подняться — им надо попадать в Лигу Европы», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
«Зенит», набрав 50 очков, возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Спартак» (28) занимает восьмое место.
Павлюченко: пусть «Ротор» и «Спартак» играют вничью! Не хочется, чтобы клуб сразу вылетел
- 15 мая 2020
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