Павлюченко: пусть «Ротор» и «Спартак» играют вничью! Не хочется, чтобы клуб сразу вылетел

Бывший нападающий «Ротора» и московского «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал новость, что волгоградская команда в следующем сезоне выступит в Российской Премьер-Лиге.

«Рад за «Ротор». Я всегда следил за ним, конечно, буду болеть за него в РПЛ. Первые большие шаги в Премьер-Лиге я делал там. Для города выход в элитную лигу — огромный праздник, я-то знаю, как в Волгограде любят футбол. Там будет полный стадион, на каждой игре будет больше половины стадиона. А на «Спартаке», «Зените», ЦСКА и «Локомотиве» стадион точно будет забит полностью.

Если «Ротор» будет играть со «Спартаком», то я за красивый футбол! Пускай вничью играют! Либо пусть «Ротор» в Волгограде выигрывает, а «Спартак» — в Москве, чтобы никому обидно не было (смеётся. — Прим. «Чемпионата»).

Переживаю только из-за одного — не хочется, чтобы «Ротор» зашёл в РПЛ и сразу вылетел. Финансовой стабильности у них нет. Нужно, чтобы клуб не бросили, чтобы это не на один год было», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.