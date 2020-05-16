Смотрите какой-то матч чемпионата Германии?

Сегодня, 16 мая, после паузы из-за пандемии коронавируса возобновился чемпионат Германии.

В субботу в Бундеслиге проходят шесть матчей, среди которых «Боруссия» Д — «Шальке» и «Айнтрахт» — «Боруссия» М.

«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: смотрите ли вы сегодня какой-то матч чемпионата Германии?

Пройти опрос можно по ссылке.

Напомним, чемпионат Германии был приостановлен в марте из-за пандемии COVID-19. Аналогичные меры были приняты практически во всех странах в мире. Единственным местом в Европе, где продолжают проходить матчи высшей лиги, до сегодняшнего дня оставалась Беларусь.

Лидером чемпионата Германии является «Бавария». Мюнхенский клуб в 25 матчах набрал 55 очков. В лидирующую группу входят дортмундская «Боруссия» (51), «РБ Лейпциг» (50), мёнхенгладбахская «Боруссия» (49) и «Байер» (47).