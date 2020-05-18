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У защитника «Рубина» Плиева выявлен коронавирус

У защитника «Рубина» Плиева выявлен коронавирус
У защитника «Рубина» Плиева выявлен коронавирус
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Рубина» Константин Плиев сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба казанского клуба.

В настоящее время 23-летний футболист чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей во Владикавказе, где пребывает на самоизоляции с начала апреля. Отмечается, что с другими членами команды он не контактировал.

«Желаем Константину скорейшего выздоровления!» — говорится в сообщении «Рубина».

Ранее власти Татарстана частично сняли ограничения на тренировки, в результате чего «Рубин» получил возможность вернуться к занятиям на базе. Плиев выступает за казанскую команду с прошлого года, а ранее защищал цвета «Алании», «Волгаря», «Ростова» и «Балтики». В нынешнем сезоне защитник провёл 12 матчей в Российской Премьер-Лиге.

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