У защитника «Рубина» Плиева выявлен коронавирус

Защитник «Рубина» Константин Плиев сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба казанского клуба.
В настоящее время 23-летний футболист чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей во Владикавказе, где пребывает на самоизоляции с начала апреля. Отмечается, что с другими членами команды он не контактировал.
«Желаем Константину скорейшего выздоровления!» — говорится в сообщении «Рубина».
Ранее власти Татарстана частично сняли ограничения на тренировки, в результате чего «Рубин» получил возможность вернуться к занятиям на базе. Плиев выступает за казанскую команду с прошлого года, а ранее защищал цвета «Алании», «Волгаря», «Ростова» и «Балтики». В нынешнем сезоне защитник провёл 12 матчей в Российской Премьер-Лиге.
- 18 мая 2020
-
15:09
-
15:09
-
14:57
-
14:51
-
14:41
-
14:30
-
14:30
-
14:08
-
13:56
-
13:53
-
13:36
-
13:30
-
13:17
-
13:06
-
13:05
-
13:00
-
12:21
-
12:19
-
12:11
-
12:02
-
11:38
-
11:00
-
10:49
-
10:40
-
10:23
-
10:19
-
10:10
-
10:09
-
10:00
-
09:58
-
09:32
-
09:30
-
08:56
-
08:30
-
08:16