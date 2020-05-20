Иньеста: «Барселона» с Месси должна была выигрывать Лигу чемпионов чаще

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением об аргентинском нападающем каталонского клуба Лионеле Месси.

«Мой гол в финале чемпионата мира значит многое. В такой ситуации хотел бы оказаться любой. Не собираюсь возвышать себя этим, но это была не просто победа, а завоевание титула чемпиона мира, что очень трудно сделать.

Удивляет, что Месси не удалось стать чемпионом мира. В финале ЧМ-2014 с Германией всё решили детали. Если бы они сыграли ещё раз, всё могло бы быть по-другому.

Думаю, «Барселона» с Месси должна была выигрывать Лигу чемпионов чаще, чем четыре раза. Но таков футбол, соперники тоже очень хороши. Важно наслаждаться тем, что имеешь", — приводит слова Иньесты Ole.