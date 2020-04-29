Андрес Иньеста: не хотел бы, чтобы академию «Барселоны» переименовывали в мою честь
Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста заявил, что ему не нравится идея о переименовании академии «Барселоны» в его честь. Подобную мысль высказал хавбек «Барселоны» Иван Ракитич в документальном фильме «Иньеста».
«Я был бы очень рад, если бы академию назвали в мою честь. Она многое значит для меня. Но при этом я против переименования, так как через Ла Масию прошло очень много людей и футболистов. Я хочу быть связанным с академией из-за того, что она собой представляет, а не из-за её названия», — приводит слова Иньесты Mundo Deportivo.
Иньеста является воспитанником «Барселоны». За каталонский клуб он выступал с 2002 по 2018 год. В составе каталонцев хавбек девять раз становился чемпионом Испании и четырежды выиграл Лигу чемпионов.
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