Андрес Иньеста: не хотел бы, чтобы академию «Барселоны» переименовывали в мою честь

Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста заявил, что ему не нравится идея о переименовании академии «Барселоны» в его честь. Подобную мысль высказал хавбек «Барселоны» Иван Ракитич в документальном фильме «Иньеста».

«Я был бы очень рад, если бы академию назвали в мою честь. Она многое значит для меня. Но при этом я против переименования, так как через Ла Масию прошло очень много людей и футболистов. Я хочу быть связанным с академией из-за того, что она собой представляет, а не из-за её названия», — приводит слова Иньесты Mundo Deportivo.

Иньеста является воспитанником «Барселоны». За каталонский клуб он выступал с 2002 по 2018 год. В составе каталонцев хавбек девять раз становился чемпионом Испании и четырежды выиграл Лигу чемпионов.