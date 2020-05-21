Александер-Арнольд опубликовал фото с тренировки «Ливерпуля»
Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд опубликовал в «Твиттере» фотографию с тренировки своей команды.
«Здорово быть снова с парнями», — прокомментировал он фото.
На днях стало известно, что действующие победители Лиги чемпионов вернутся к тренировкам после длительной паузы из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что сезон в Англии могут возобновить в середине июня. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что не поддерживает вариант, при котором нынешний розыгрыш английской Премьер-лиги будет досрочно завершён.
В 29 встречах «Ливерпуль» набрал 82 очка. Красные одержали 27 побед, 1 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение. Мерсисайдская команда опережает «Манчестер Сити», который занимает второе место, на 25 очков.
Клопп: был на седьмом небе от счастья, узнав о возвращении к занятиям на базе «Ливерпуля»
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