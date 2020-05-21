Яп Стам возглавил клуб из MLS
Бывший защитник сборной Нидерландов, экс-тренер «Фейеноорда» Яп Стам возглавил американский клуб «Цинциннати», сообщает De Telegraaf.
По данным источника, помощником Стама станет его бывший ассистент Саид Баккати. После ухода Стама из «Фейеноорда» Баккати продлил контракт с клубом, продолжив работать с Диком Адвокатом, однако руководство отпустило помощника работать в США.
Из-за пандемии коронавируса сезон MLS, как и большинства футбольных первенств во всём мире, был приостановлен. До паузы американские клубы успели сыграть только два тура. «Цинциннати» уступил в обоих матчах и на текущий момент занимает 24-е место в турнирной таблице MLS.
После завершения карьеры футболиста Стам также возглавлял английский «Рединг» и нидерландский «Зволле».
- 21 мая 2020
-
17:50
-
17:40
-
17:34
-
17:33
-
17:21
-
17:18
-
17:05
-
16:59
-
16:52
-
16:43
-
16:43
-
16:20
-
15:56
-
15:44
-
15:35
-
15:30
-
15:10
-
14:57
-
14:52
-
14:42
-
14:18
-
13:58
-
13:39
-
13:21
-
12:53
-
12:46
-
12:29
-
12:21
-
11:58
-
11:51
-
11:42
-
11:24
-
10:58
-
10:58
-
10:41
Партнерский контент