Яп Стам возглавил клуб из MLS

Бывший защитник сборной Нидерландов, экс-тренер «Фейеноорда» Яп Стам возглавил американский клуб «Цинциннати», сообщает De Telegraaf.

По данным источника, помощником Стама станет его бывший ассистент Саид Баккати. После ухода Стама из «Фейеноорда» Баккати продлил контракт с клубом, продолжив работать с Диком Адвокатом, однако руководство отпустило помощника работать в США.

Из-за пандемии коронавируса сезон MLS, как и большинства футбольных первенств во всём мире, был приостановлен. До паузы американские клубы успели сыграть только два тура. «Цинциннати» уступил в обоих матчах и на текущий момент занимает 24-е место в турнирной таблице MLS.

После завершения карьеры футболиста Стам также возглавлял английский «Рединг» и нидерландский «Зволле».