Матчи чемпионата Германии начнутся с минуты молчания в память о жертвах коронавируса
Президент Немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиан Зайферт сообщил, что матчи 27-го и 28-го туров первой и второй Бундеслиги начнутся с минуты молчания в память о жертвах пандемии коронавируса.
«Коронавирус унёс множество жизней по всему миру. Немецкий профессиональный футбол хотел бы выразить свои соболезнования в ближайшие два тура. Также следует поблагодарить и высоко оценить работу тех, кто занимается медициной, уходом, заботой, политикой и многим другим. Наша страна неустанно борется с последствиями пандемии», — приводит слова Зайферта официальный сайт Немецкой футбольной лиги.
Напомним, сезон в чемпионате Германии возобновили 16 мая. Ранее турнир был приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции.
- 21 мая 2020
-
19:14
-
19:08
-
18:53
-
18:46
-
18:43
-
18:28
-
18:10
-
18:08
-
17:50
-
17:40
-
17:34
-
17:33
-
17:21
-
17:18
-
17:05
-
16:59
-
16:52
-
16:43
-
16:43
-
16:20
-
15:56
-
15:44
-
15:35
-
15:30
-
15:10
-
14:57
-
14:52
-
14:42
-
14:18
-
13:58
-
13:39
-
13:21
-
12:53
-
12:46
-
12:29
Партнерский контент