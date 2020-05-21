Матчи чемпионата Германии начнутся с минуты молчания в память о жертвах коронавируса

Президент Немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиан Зайферт сообщил, что матчи 27-го и 28-го туров первой и второй Бундеслиги начнутся с минуты молчания в память о жертвах пандемии коронавируса.



«Коронавирус унёс множество жизней по всему миру. Немецкий профессиональный футбол хотел бы выразить свои соболезнования в ближайшие два тура. Также следует поблагодарить и высоко оценить работу тех, кто занимается медициной, уходом, заботой, политикой и многим другим. Наша страна неустанно борется с последствиями пандемии», — приводит слова Зайферта официальный сайт Немецкой футбольной лиги.

Напомним, сезон в чемпионате Германии возобновили 16 мая. Ранее турнир был приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции.