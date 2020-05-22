«Надо доверять своему тренеру». Рахимич оценил решение ЦСКА продлить контракт с Гончаренко

Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич прокомментировал решение ЦСКА продлить контракт с главным тренером Виктором Гончаренко. 21 мая клуб продлил контракт с белорусским специалистом до окончания сезона-2020/2021.

«В ЦСКА принято долго работать с одним специалистом и доверять своим людям. Гончаренко чувствует себя в клубе как в семье. И это хорошо. А менять наставника каждые полгода-год — неправильно. Приходится постоянно перестраивать команду, а это непростой процесс. Надо доверять своему тренеру, верить в него и дать ему время спокойно работать», — приводит слова Рахимича «Известия».

Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года, а ранее работал в команде старшим тренером. Под его руководством коллектив завоевал Суперкубок России и дважды становился серебряным призёром чемпионата страны. В ходе карьеры специалист тренировал БАТЭ, «Кубань», «Урал» и «Уфу».