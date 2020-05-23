Месси — лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов к 23 годам, Роналду не попал в топ-10

Сайт Give me Sport составил рейтинг лучших бомбардиров Лиги чемпионов к 23 годам.
Возглавил рейтинг нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который к 23 годам записал в свой актив 25 голов. На втором месте расположился бывший нападающий «Реала» Рауль, который забил 22 гола. Замкнул лидирующую тройку нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе. Сейчас футболисту 21 год, и он смог забил 19 голов.
В топ-5 вошли форвард «Реала» Карим Бензема (17 голов) и бывший форвард «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро (16 голов).
Бывший украинский нападающий «Милана», «Челси» и киевского «Динамо» Андрей Шевченко занял шестое место. К 23 годам ему удалось забить 16 голов.
Португальский нападающий Криштиану Роналду не смог попасть в топ-10. К 23 годам он забил лишь 8 голов.
Полностью топ-10 выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси — 25 голов
2. Рауль — 22 гола
3. Килиан Мбаппе — 19 голов
4. Карим Бензема («Реал») — 17 голов
5. Алессандро Дель Пьеро — 16 голов
6. Андрей Шевченко — 16 голов
7. Хавьер Савиола — 15 голов
8. Габриэл Жезус — 13 голов
9. Уэйн Руни — 13 голов
10. Сеск Фабрегас, Эрлинг Холанд, Патрик Клюйверт — все по 10.
- 23 мая 2020
-
09:32
-
09:24
-
09:19
-
08:57
-
08:35
-
08:01
-
07:41
-
07:02
-
06:32
-
06:05
-
05:42
-
04:52
-
04:21
-
03:40
-
02:54
-
02:32
-
01:59
-
01:45
-
01:33
-
01:00
-
00:58
-
00:40
-
00:39
-
00:25
-
00:13
-
00:04
- 22 мая 2020
-
23:44
-
23:28
-
23:22
-
23:15
-
23:03
-
23:00
-
22:47
-
22:33
-
22:21