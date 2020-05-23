Жену игрока «Арсенала» задержали в аэропорту Лондона

Белла Колашинац, жена защитника «Арсенала» Зеада Колашинаца, была задержана в аэропорту Лондона по прилёте из Франкфурта, сообщает The Sun.



По информации источника, девушка пыталась провезти пистолет-электрошокер, купленный для самозащиты. Белла заранее отправила письмо в компанию-перевозчик, чтобы узнать, может ли провезти оружие на борту самолёта, однако ответ получила уже в Англии. Отмечается, что девушка могла быть заключена в тюрьму на полгода за ввоз запрещённого оружия, так как её разрешение не действительно на территории Великобритании. Однако при помощи адвоката супруга она смогла пройти через границу без юридических последствий.

Напомним, летом 2019 года Колашинац и полузащитник «канониров» Месут Озил подверглись нападению в Лондоне. Злоумышленники подъехали на скутерах к автомобилю Озила и угрожали им ножами. Месут вышел из машины и побежал за помощью в ресторан, а Зеяд тем временем вступил в драку с нападавшими. Колашинацу удалось отогнать грабителей. В итоге ценности игроков остались нетронутыми. Позже полиция выследила и арестовала преступников.