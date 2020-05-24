Коларов останется в «Роме» после завершения игровой карьеры
Защитник «Ромы» Александар Коларов принял решение остаться в римском клубе после завершения профессиональной карьеры, сообщает Corriere dello Sport.
Контракт 34-летнего сербского футболиста с итальянским клубом рассчитан до лета 2021 года, однако он может быть автоматически продлён до 2022-го, если Коларов сыграет в определённом количестве матчей. По информации источника, Коларов завершит игровую карьеру в 2022 году, а затем получит административную должность в структуре «Ромы».
Коларов выступает за «Рому» с 2017 года. В нынешнем сезоне сербский защитник принял участие в 23 матчах итальянской Серии А, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Сезон в чемпионате Италии приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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