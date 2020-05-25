Семак, Дзюба, Медведев и Иванович выстрелили из пушки в честь юбилея «Зенита»

Сегодня, 25 мая, «Зениту» исполняется 95 лет. В честь юбилея футбольного клуба в Санкт-Петербурге проходят праздничные мероприятия.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак, футболисты сине-бело-голубых Артём Дзюба и Бранислав Иванович, а также генеральный директор клуба Александр Медведев совершили полуденный залп из пушки Петропавловской крепости.

Фото можно посмотреть на странице «Зенита» в «Инстаграме».

«Зенит» — действующий чемпион Российской Премьер-Лиги. В сезоне-2019/2020 команда из Санкт-Петербурга набрала 64 очка в 30 матчах. В нынешней кампании сине-бело-голубые тоже занимают первое место. После 22 туров они на 9 очков опережают ближайшего преследователя, которым является московский «Локомотив».