Семак, Дзюба, Медведев и Иванович выстрелили из пушки в честь юбилея «Зенита»
Сегодня, 25 мая, «Зениту» исполняется 95 лет. В честь юбилея футбольного клуба в Санкт-Петербурге проходят праздничные мероприятия.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак, футболисты сине-бело-голубых Артём Дзюба и Бранислав Иванович, а также генеральный директор клуба Александр Медведев совершили полуденный залп из пушки Петропавловской крепости.
Фото можно посмотреть на странице «Зенита» в «Инстаграме».
«Зенит» — действующий чемпион Российской Премьер-Лиги. В сезоне-2019/2020 команда из Санкт-Петербурга набрала 64 очка в 30 матчах. В нынешней кампании сине-бело-голубые тоже занимают первое место. После 22 туров они на 9 очков опережают ближайшего преследователя, которым является московский «Локомотив».
Воздушный шар поднял огромный баннер «Зенита» в честь 95-летия клуба
- 25 мая 2020
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