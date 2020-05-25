Воздушный шар поднял огромный баннер «Зенита» в честь 95-летия клуба

Сегодня, 25 мая, «Зениту» исполняется 95 лет. В честь юбилея футбольного клуба в Санкт-Петербурге проходят праздничные мероприятия.
Ранним утром один из самых больших тепловых аэростатов в России взлетел на высоту в 150 м и поднял полотно, созданное объединённым фанатским движением. На огромном баннере изображен «зенитовец» — собирательный образ болельщика и футболиста с клубным знаменем в руках.
Баннер поклонников «Зенита»
Фото: «Зенит»
Это одно из самых крупных рукописных полотен за всю историю фанатского движения сине-бело-голубых (размер — 60х40 м, вес ткани — 500 кг, общий вес поднимаемой конструкции — 900 кг) и одно из самых масштабных в истории европейского футбола. Акция завершилась на земле ярким пиротехническим шоу болельщиков.
Пиротехническое шоу фанатов «Зенита» в честь юбилея клуба
Фото: «Зенит»
В 12:00 «Зенит» официально ознаменует своё 95-летие традиционным полуденным залпом пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости: торжественный выстрел из орудия произведут главный тренер действующих чемпионов РПЛ Сергей Семак и генеральный директор клуба Александр Медведев.
Одновременно — в честь исторической для «Зенита» и Петербурга даты — зажгутся Ростральные колонны.
Видео можно посмотреть на канале «Зенита» в YouTube.
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