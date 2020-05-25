73-летний Гарри Реднапп может стать главным тренером сборной Нигерии

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Реднапп может возглавить сборную Нигерии, сообщает Daily Star.



Срок действия контракта нынешнего главного тренера национальной команды Нигерии Гернота Рора истекает в конце мая и вряд ли будет продлён. По информации источника, в Нигерии рассматривают кандидатуру 73-летнего Реднаппа. В 2016 году специалисту уже предлагали возглавить сборную Нигерии, однако переговоры между сторонами ни к чему не привели.

Реднапп возглавлял такие английские клубы, как «Борнмут», «Вест Хэм Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур», а также работал с национальной командой Иордании. Последним местом работы английского специалиста был «Бирмингем Сити», который он возглавлял в 2017 году.