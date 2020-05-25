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73-летний Гарри Реднапп может стать главным тренером сборной Нигерии

73-летний Гарри Реднапп может стать главным тренером сборной Нигерии
Футбол / Англия 0

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Реднапп может возглавить сборную Нигерии, сообщает Daily Star.

Срок действия контракта нынешнего главного тренера национальной команды Нигерии Гернота Рора истекает в конце мая и вряд ли будет продлён. По информации источника, в Нигерии рассматривают кандидатуру 73-летнего Реднаппа. В 2016 году специалисту уже предлагали возглавить сборную Нигерии, однако переговоры между сторонами ни к чему не привели.

Реднапп возглавлял такие английские клубы, как «Борнмут», «Вест Хэм Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур», а также работал с национальной командой Иордании. Последним местом работы английского специалиста был «Бирмингем Сити», который он возглавлял в 2017 году.

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