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Артур: единственный вариант, который меня интересует, это «Барселона»

Артур: единственный вариант, который меня интересует, это «Барселона»
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Барселоны» Артур заявил, что несмотря на слухи об интересе к нему со стороны других клубов, его намерение – остаться в каталонской команде.

«Вокруг этого всегда есть слухи, но единственный вариант, который меня интересует, это «Барселона». Я здесь хорошо себя чувствую и благодарен клубу и тренерскому штабу за их доверие. Предположительный интерес больших клубов всегда можно расценивать как хороший знак, но моё намерение – играть в «Барселоне» много лет», — приводит слова Артура ESPN.

Ранее стало известно, что «Барселона» перевела Артура в дубль.

Артур перешёл в «Барселону» летом 2018 года из бразильского «Гремио». В нынешнем сезоне полузащитник провёл в чемпионате Испании 16 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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