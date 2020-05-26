Артур: единственный вариант, который меня интересует, это «Барселона»

Полузащитник «Барселоны» Артур заявил, что несмотря на слухи об интересе к нему со стороны других клубов, его намерение – остаться в каталонской команде.
«Вокруг этого всегда есть слухи, но единственный вариант, который меня интересует, это «Барселона». Я здесь хорошо себя чувствую и благодарен клубу и тренерскому штабу за их доверие. Предположительный интерес больших клубов всегда можно расценивать как хороший знак, но моё намерение – играть в «Барселоне» много лет», — приводит слова Артура ESPN.
Ранее стало известно, что «Барселона» перевела Артура в дубль.
Артур перешёл в «Барселону» летом 2018 года из бразильского «Гремио». В нынешнем сезоне полузащитник провёл в чемпионате Испании 16 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
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