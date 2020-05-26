Состояние заразившегося коронавирусом Павла Погребняка улучшилось

Как стало известно «Чемпионату», состояние нападающего «Урала» Павла Погребняка, ранее заразившегося коронавирусом, улучшилось. 36-летний футболист чувствует себя нормально и пошёл на поправку.

Напомним, 22 мая «Урал» объявил, что в ходе тестирования команды у Погребняка была выявлена коронавирусная инфекция. Позже стало известно, что у форварда екатеринбургской команды развилась двусторонняя пневмония.

Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса, а возобновить его планируют 21 июня. «Урал», набрав 25 очков в 22 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице первенства. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 22 матчах набравший 50 очков.