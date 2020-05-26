Состояние заразившегося коронавирусом Павла Погребняка улучшилось
Как стало известно «Чемпионату», состояние нападающего «Урала» Павла Погребняка, ранее заразившегося коронавирусом, улучшилось. 36-летний футболист чувствует себя нормально и пошёл на поправку.
Напомним, 22 мая «Урал» объявил, что в ходе тестирования команды у Погребняка была выявлена коронавирусная инфекция. Позже стало известно, что у форварда екатеринбургской команды развилась двусторонняя пневмония.
Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса, а возобновить его планируют 21 июня. «Урал», набрав 25 очков в 22 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице первенства. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 22 матчах набравший 50 очков.
У Павла Погребняка развилась двусторонняя пневмония. Футболист находится в больнице
- 26 мая 2020
-
19:47
-
19:41
-
19:15
-
19:13
-
19:00
-
18:57
-
18:45
-
18:34
-
18:33
-
18:17
-
18:13
-
18:12
-
17:53
-
17:51
-
17:35
-
17:29
-
17:17
-
16:55
-
16:45
-
16:30
-
16:29
-
16:19
-
16:00
-
15:57
-
15:56
-
15:47
-
15:34
-
15:31
-
15:10
-
15:08
-
15:00
-
14:56
-
14:47
-
14:45
-
14:36
Партнерский контент