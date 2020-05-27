Депутат Плетнёва потребовала запретить возобновление чемпионата России по футболу

Депутат от КПРФ Тамара Плетнёва выступила против возобновления нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги, сообщает телеграм-канал «Кремлёвский мамковед».
По информации источника, депутат обратилась к главе Роспотребнадзора с требованием запретить продолжение чемпионата. В обращении Плетнёва называет преждевременным решение возобновить сезон в условиях пандемии. По её мнению, ситуация выглядит провокационной и подчёркивает социальное неравенство. Депутат считает, что таким образом государство показывает желание помогать не экономике, не предпринимателям и не оставшимся без работы людям, а футбольному бизнесу и игрокам-миллионерам.
Плетнёва говорит, что с учётом обстоятельств это выглядит неприемлемо и возобновление сезона необходимо отложить до снятия всех ограничений в стране.
Напомним, чемпионат России, как и практически все турниры в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновится первенство 21 июня.
- 27 мая 2020
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